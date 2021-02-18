СБУ проводит проверку "1+1": хотят узнать, кто влияет на канал

По словам Подоляка, данный телеканал "играет в политику", однако это нормально для конкурентной медийной среды.

"Проводится комплексная проверка по "1+1", в том числе СБУ, в связи с обязательным раскрытием основных бенефициаров телевещателей. Они должны проверить, кто является бенефициаром, какое влияние на управление оказывается, условно говоря, каково влияние на информационную политику с определенным пакетом акций…", - заявил Подоляк.

При этом он не видит проблемы в ныне существующих каналах, включая пул Порошенко, кроме пула Медведчука.

"Они идеологически могут нравиться или не нравиться. Но все они проукраинские каналы, за исключением пула Медведчука", - отметил Подоляк.