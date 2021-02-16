СБУ оголосила Шарію підозру у держзраді

СБУ викликала Шарія на допит. Блогер повинен з'явитися у слідче управління СБУ 22 лютого. Виклик на допит опублікували на сайті спецслужби.

Спецслужба вважає, що Шарій здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері.

"Є підстави вважати, що Анатолій Шарій діяв на замовлення іноземних структур", - заявили в СБУ.

СБУ встановила, що в інтерв’ю та виступах Шарія присутні факти його підривної діяльності проти України.

"Починаючи з 2012 року через соціальні мережі, електронні ЗМІ та російські телевізійні канали він сприяв державним та неурядовим структурам РФ у проведенні спеціальних інформаційних операцій", - пояснили в спецслужбі.

Шарія підозрюють в дискредитації української державної політики, умисному та цілеспрямованому поширенні маніпулятивної, викривленої інформації щодо урядових ініціатив та подій на Донбасі.

"Метою було - загострення і дестабілізація суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації, розпалювання міжетнічних і міжконфесійних конфліктів", - наголосили в СБУ.

Діяльність Шарія, як говорять в СБУ, використовували російські телеканали основної пропагандистської державної компанії ВДТРК ("Россия 24" та "Россия 1"), телеканал Міністерства оборони Росії "Звезда" та інші російські ЗМІ.

Слідство також взяло до уваги неодноразові заяви та звернення громадян і організацій стосовно можливої антиукраїнської діяльності Шарія на підставі поширюваних ним матеріалів у мережі інтернет та виступів на російських ЗМІ.

Зараз СБУ встановлює всіх інших осіб, які сприяли або можуть бути причетними до незаконної діяльності Шарія.

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Блогер вже відреагував на оголошення йому підозри. Відриту справу про держзраду Шарій назвав "чистою політикою".

Хто такий Анатолій Шарій

Анатолій Шарій - відеоблогер, якого підозрюють в пропагандистській діяльності на користь Російської Федерації. Він неоднократно з'являвся в ефірах російських телеканалів, де негативно висловлювався про українську владу. Шарій також веде програму на одному з "телеканалів Медведчука", який потрапив під українські санкції.

З 2012 по 2020 рік Шарій перебував у міжнародному розшуку. Поліція розшукувала Шарія у справі про завідомо неправдиве повідомлення про злочин. Блогера заочно відправляли під варту. Зараз Шарій перебуває за кордоном.

Крім того, блогер створив в Україні власну політичну партію. Представники "Партії Шарія" балотувалися на парламентських та місцевих виборах в Україні. Однак до парламенту "Партія Шарія" не потрапила.