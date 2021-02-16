СБУ объявила Шарию подозрение в госизмене

Спецслужба считает, что Шарий осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере.

"Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур", - заявили в СБУ.

СБУ установила, что в интервью и выступлениях Шария присутствуют факты его подрывной деятельности против Украины.

"Начиная с 2012 года через социальные сети, электронные СМИ и российские телевизионные каналы он способствовал государственным и неправительственным структурам РФ в проведении специальных информационных операций", - пояснили в спецслужбе.

Шария обвиняют в дискредитации украинской государственной политики, умышленном и целенаправленном распространении манипулятивной, искаженной информации о правительственных инициативах и событиях на Донбассе.

"Целью было - обострение и дестабилизация общественно-политической и социально-экономической ситуации, разжигание межэтнических и межконфессиональных конфликтов", - отметили в СБУ.

Деятельность Шария, как говорят в СБУ, использовали российские телеканалы основной пропагандистской государственной компании ВГТРК ("Россия 24" и "Россия 1"), телеканал Министерства обороны России "Звезда" и другие российские СМИ.

Следствие также приняло во внимание неоднократные заявления и обращения граждан и организаций о возможной антиукраинской деятельности Шария на основании распространяемых им материалов в сети интернет и выступлений на российских СМИ.

Сейчас СБУ устанавливает всех других лиц, которые способствовали или могут быть причастны к незаконной деятельности Шария.

Кто такой Анатолий Шарий

Анатолий Шарий - видеоблоггер, которого обвиняют в пропагандистской деятельности в пользу Российской Федерации. Он неоднократно появлялся в эфирах российских телеканалов, где негативно высказывался об украинской власти. Шарий также ведет программу на одном из "телеканалов Медведчука", который попал под украинские санкции.

С 2012 по 2020 год Шарий находился в международном розыске. Полиция разыскивала Шария по делу о заведомо ложном сообщении о преступлении. Блоггера заочно отправляли под стражу. Сейчас Шарий находится за границей.

Кроме того, блогер создал в Украине собственную политическую партию. Представители "Партии Шария" баллотировались на парламентских и местных выборах в Украине. Однако в парламент "Партия Шария" не попала.