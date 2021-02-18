RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Сайт СБУ перестав працювати: що сталося

Автор: Дмитро Левицький

У четвер, 18 лютого, в Україні перестав працювати сайт Служби безпеки України. На веб-сторінку спецслужби йде потужна DDOS-атака.

Про це РБК-Україна розповів речник СБУ Артем Дехтяренко.

Атака на сайт триває вже не перший день. До атаки, як вважають у спецслужбі, може бути причетна Російська Федерація.

"Наразі сайт СБУ, дійсно, працює з певними технічними перебоями, оскільки на нього іде потужна DDOS-атака, вже не перший день. Очевидно, що вона пов’язана з останніми діями СБУ щодо захисту національних інтересів і протидії РФ, яка веде гібридну війну проти України, зокрема, і в інформаційному просторі", - розповів Дехтяренко.

Зараз фахівці спецслужби працюють над тим, аби якнайшвидше налагодити безперебійну роботу сайту, тому актуальні новини СБУ розміщує на офіційних сторінках у Facebook та Telegram.

Нагадаємо, наприкінці січня цього року Україна піддалася серйозній кібератаці, яка була пов'язана з ажіотажем довкола вакцин від коронавірусу.

Також РБК-Україна писало, що Кабмін вирішив створити резервне сховище державних даних на випадок кібератаки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Служба безпеки Українисайткібератака
Читайте також
СБУ оголосила підозру заступнику голови Міноборони РФ. Захоплював Іловайськ і Дебальцеве
СБУ проводить перевірку "1+1": хочуть дізнатися, хто впливає на канал
Прогноз погоди