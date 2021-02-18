UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Сайт СБУ перестал работать: что произошло

Автор: Дмитрий Левицкий

В четверг, 18 февраля, в Украине перестал работать сайт Службы безопасности Украины. На веб-страницу спецслужбы идет мощная DDOS-атака.

Об этом РБК-Украина рассказал пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.

Атака на сайт продолжается уже не первый день. К атаке, как считают в спецслужбе, может быть причастна Российская Федерация.

"Сейчас сайт СБУ, действительно, работает с определенными техническими перебоями, поскольку на него идет мощная DDOS-атака, уже не первый день. Очевидно, что она связана с последними действиями СБУ по защите национальных интересов и противодействию РФ, которая ведет гибридную войну против Украины, в частности, и в информационном пространстве", - рассказал Дехтяренко.

Сейчас специалисты спецслужбы работают над тем, чтобы как можно быстрее наладить бесперебойную работу сайта, поэтому актуальные новости СБУ размещает на официальных страницах в Facebook и Telegram.

Напомним, в конце января этого года Украина подверглась серьезной кибератаке, которая была связана с ажиотажем вокруг вакцин от коронавируса.

Также РБК-Украина писало, что Кабмин решил создать резервное хранилище государственных данных в случае кибератаки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Служба безопасности Украинысайткибератака
Читайте также
СБУ объявила подозрение замглавы Минобороны РФ. Захватывал Иловайск и Дебальцево
СБУ проводит проверку "1+1": хотят узнать, кто влияет на канал
Прогноз погоды