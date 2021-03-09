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Санкції США проти Медведчука можуть прискорити блокування каналів Козака в YouTube, - Ткаченко

Автор: Роман Тверденко

Американські санкції проти народного депутата Віктора Медведчука можуть прискорити процес блокування на YouTube каналів його соратника Тараса Козака. Заявка про це вже подана до сервісу.

Про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі телеканалу "Україна 24".

Він розповів, що відомство вже направило два запити щодо блокування акаунтів телеканалів "Newsone", "ZiK" і "112 Україна" на відеоплатформі.

"Мінкульт звертався з цього приводу двічі. Сподіваємося на відповідь. Медведчук внесений в американські санкції і очевидно, що він людина, пов'язана з Козаком безпосередньо. І це може прискорити прийняття рішення YouTube", - сказав Ткаченко.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський заявив, що українська влада працюює над блокуванням мовлення телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK на платформі YouTube. Він зазначив, що ці канали прикриваються свободою слова, поширюючи дезінформацію.

Раніше на "112 Україна" заявили, що трансляцію ефіру заблокували на YouTube. При цьому сам канал на платформі не був вилучений і архівні відео залишалися доступними.

Також повідомлялося, що канали "112 Україна", ZIK і NewsOne створили нову компанію під назвою Медіахолдинг "Новини", щоб обійти санкції РНБО. Однак новий телеканал під назвою "Перший Незалежний" припинила ефірне мовлення через годину після запуску.

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Новини України Володимир КозакСанкції
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