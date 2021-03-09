Санкции США против Медведчука могут ускорить блокировку каналов Козака в YouTube, - Ткаченко

Американские санкции против народного депутата Виктора Медведчука могут ускорить процесс блокировки на YouTube каналов его соратника Тараса Козака. Заявка об этом уже подана в сервис.

Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире телеканала "Украина 24".

Он рассказал, что ведомство уже направило два запроса касательно блокировки аккаунтов телеканалов "Newsone", "ZiK" и "112-Украина" на видеоплатформе. "Минкульт обращался по этому поводу дважды. Надеемся на ответ. Медведчук внесен в американские санкции и очевидно, что он человек, связанный с Козаком непосредственно. И это может ускорить принятие решения YouTube", - сказал Ткаченко.