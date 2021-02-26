Санкції проти Захарченка та Якименка та перевірка подвійного громадянства: що вирішили на РНБО

У п'ятницю, 26 лютого, в Офісі президента України пройшло засідання Ради національної безпеки і оборони. Ухвалили рішення про введення санкцій проти низки колишніх посадовців та військових та запровадження перевірки подвійного громадянства.
Про це на брифінгу розповів секретар РНБО Олексій Данілов.
РНБО вирішила накласти санкції на колишніх посадовців та військовослужбовців, які зрадили України. У санкційному списку опинилися:
Разом з тим, всі ці особи, які опинилися у списку, були позбавлені всіх держаних нагород та звань.
Кабінету міністрів доручили розробити законопроект щодо перевірки українців на наявність подвійного громадянства. Як пояснив Данілов, держава повинна знати, чи мають кандидати на посади у владі ще якесь громадянства, окрім українського.
"Якщо людина має бажання бути народним депутатом, міністром, працювати в органах місцевого самоврядування, ми маємо знати, що це громадянин України. Якщо він має ще одне громадянство, то він повинен буде відмовитися від нього", - заявив він.
На розробку відповідного документу в Кабміну є 2 місяці.
Нагадаємо, Данілов анонсував ще одне засідання РНБО на наступному тижні. На майбутньому засіданні хочуть розглянути доповіді щодо справ про держзраду чиновників, а також стратегію деокупації Криму.