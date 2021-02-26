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Санкции против Захарченко и Якименко и проверка двойного гражданства: что решили на СНБО

Автор: Дмитрий Левицкий

В пятницу, 26 февраля, в Офисе президента Украины прошло заседание Совета национальной безопасности и обороны. Приняли решения о введении санкций против ряда бывших чиновников и военных и внедрении проверки двойного гражданства.

Об этом на брифинге рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Новые санкции

СНБО решил наложить санкции на бывших чиновников и военнослужащих, которые предали Украины. В санкционном списке оказались:

  • бывший глава СБУ Александр Якименко;
  • бывший министр МВД Виталий Захарченко;
  • бывший командующий Военно-морскими силами ВСУ Денис Березовский;
  • бывший генерал-майор Станислав Шапортов;
  • бывший генерал-майор юстиции Сергей Нянчур;
  • бывший генерал-майор Юрий Катовский;
  • бывший генерал-майор Владимир Товский;
  • бывший генерал-майор Валентин Ханжа;
  • бывший вице-адмирал Сергей Елисеев;
  • бывший контр-адмирал Дмитрий Шакур.

Вместе с тем, все эти лица, которые оказались в списке, были лишены всех государственных наград и званий.

Проверка двойного гражданства

Кабинету министров поручили разработать законопроект о проверке украинцев на наличие двойного гражданства. Как пояснил Данилов, государство должно знать, имеют ли кандидаты на должности во власти еще какое-либо гражданство, кроме украинского.

"Если человек имеет желание быть народным депутатом, министром, работать в органах местного самоуправления, мы должны знать, что это гражданин Украины. Если он имеет еще одно гражданство, то он должен будет отказаться от него", - заявил он.

На разработку соответствующего документа у Кабмина есть 2 месяца.

Напомним, Данилов анонсировал еще одно заседание СНБО на следующей неделе. На будущем заседании хотят рассмотреть доклады по делам о госизмене чиновников, а также стратегию деоккупации Крыма.

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Новости Украины СНБОгражданствоСанкции
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