Санкции против каналов Козака: какие варианты эскалации ситуации в Украине

Из-за введения санкций против трех телеканалов в Украине (Newsone, ZIK и "112 Украина") оппозиция пообещала бороться против них всеми доступными методами. Но во власти считают, что ситуация может обостриться только в двух сценариях.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Выход из кадра. Зачем Зеленскому санкции против "каналов Медведчука" и чего ждать дальше".

Источники издания называют одним из вариантов - эскалацию ситуации на Донбассе. Однако, в "Слуге народа" особых предпосылок к обострению на фронте не видят. В России сейчас внутренние проблемы.

Есть еще вариант, что если ОПЗЖ сможет быстро добиться выгодных ей решений в судах, то атмосфера накалиться. Один из собеседников издания в СН не исключает, что иск подадут в ОАСК.

И тогда под судом возможны уличные конфликты между силовым блоком ОПЗЖ и сторонниками санкций.

Однако, в руководстве СН пока эти сценарии считают не особо вероятными

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов допустил, что после закрытия каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK введут санкции и против других. Таких антиукраинских каналов "очень много" в стране.

Напомним, вчера вечером президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против соратника нардепа Виктора Медведчука и трех телеканалов.