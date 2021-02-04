ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Санкции против каналов Козака: какие варианты эскалации ситуации в Украине

Новина українською → Киев, Четверг 04 февраля 2021 08:16
Санкции против каналов Козака: какие варианты эскалации ситуации в Украине Фото: Тарас Козак (скрин видео)
Автор: Милан Лелич, Анастасия Рокитна

Из-за введения санкций против трех телеканалов в Украине (Newsone, ZIK и "112 Украина") оппозиция пообещала бороться против них всеми доступными методами. Но во власти считают, что ситуация может обостриться только в двух сценариях.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Выход из кадра. Зачем Зеленскому санкции против "каналов Медведчука" и чего ждать дальше".

Источники издания называют одним из вариантов - эскалацию ситуации на Донбассе. Однако, в "Слуге народа" особых предпосылок к обострению на фронте не видят. В России сейчас внутренние проблемы.

Есть еще вариант, что если ОПЗЖ сможет быстро добиться выгодных ей решений в судах, то атмосфера накалиться. Один из собеседников издания в СН не исключает, что иск подадут в ОАСК.

И тогда под судом возможны уличные конфликты между силовым блоком ОПЗЖ и сторонниками санкций.

Однако, в руководстве СН пока эти сценарии считают не особо вероятными

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов допустил, что после закрытия каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK введут санкции и против других. Таких антиукраинских каналов "очень много" в стране.

Напомним, вчера вечером президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против соратника нардепа Виктора Медведчука и трех телеканалов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Санкции
NEWS
Степанов срочно вылетает в Запорожье из-за пожара в COVID-больнице
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Степанов срочно вылетает в Запорожье из-за пожара в COVID-больнице
DAILY
Выход из кадра. Зачем Зеленскому санкции против "каналов Медведчука" и чего ждать дальше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Выход из кадра. Зачем Зеленскому санкции против "каналов Медведчука" и чего ждать дальше