Санду вступила на посаду президента Молдови: як пройшла інавгурація

Сьогодні, 24 грудня 2020 року, Майя Санду офіційно вступила на посаду президента Молдови. Церемонія інавгурації пройшла в Палаці Республіки в Кишиневі.

Про це повідомляє місцеве видання newsmaker.

Повідомляється, що церемонія проходила з урахуванням карантинних заходів безпеки. За кожним запрошеним було закріплено місце, яке він не повинен був залишати до кінця заходу. Також перед входом до будівлі був дезінфікуючий килимок.

Фото: інавгурація Санду (newsmaker.md)

У залі були присутні посли, депутати парламенту, судді конституційного суду, а також представники релігійних конфесій. Також повідомляється, що біля Палацу зібралися люди, але це не протест, - вони прийшли привітати Санду.

"Шановні громадяни, з сьогоднішнього ми починаємо новий шлях. Ця перемога на виборах - не моя, а ваша, тому що ніколи в такій країні з такими проблемами, як Молдова, така людина як я не стала б президентом. Я дочка цієї землі", - заявила Санду на церемонії прийняття присяги.

Вона також додала, що потребує підтримки всіх громадян, щоб "навести порядок і побудувати одну країну для всіх".

"На цих виборах люди проголосували проти корупції та за шанс людей на добробут", - підкреслила вона.

Санду заявила, що буде діяти в інтересах усіх громадян. Вона також сказала кілька фраз російською, українською, гагаузькою та болгарською мовами.

Нагадаємо, раніше ЦВК Молдови офіційно визнав Санду новим президентом після перемоги на виборах. Він набрала майже на 10% більше голосів, ніж Ігор Додон.

Також повідомлялося, що Санду приїде до України в січні 2021 року.