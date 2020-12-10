RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Санду приїде в Україну в січні 2021 року

Автор: Роман Тверденко

Обрана президент Молдови Майя Санду відвідає Україну. Візит відбудеться в січні 2021 року.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

У рамках свого візиту в Молдову глава українського МЗС зустрівся з Санду.

"Чекаю візиту обраного президента Санду в січні 2021 року в Україну, щоб почати нову успішну главу відносин України і Молдови", - написав Кулеба.

Зазначимо, що інавгурація Санду на посаду президента запланована на 24 грудня, а тому в Україну вона приїде вже в статусі президента.

Сьогодні Конституційний суд Молдови офіційно визнав Майю Санду новим президентом. Зокрема, затверджено результати виборів президента Молдови.

Нагадаємо, Санду перемогла у другому турі президентських виборів в Молдові, який пройшов пройшов 15 листопада. Вона отримала 57,75%, а чинний президент Ігор Додон - 42,25%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Молдова