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Санду обходить Додона на виборах у Молдові, підраховано 87% голосів

Новость на русском → Кишинів, Неділя 15 листопада 2020 22:39
Санду обходить Додона на виборах у Молдові, підраховано 87% голосів Фото: Майя Санду (facebook com maia sandu)
Автор: РБК-Україна

На вибори президента Молдови, за попередніми даними, лідирує кандидат Майя Санду. Центральна виборча комісія підрахувала вже 87% голосів.

Про це йдеться в повідомленні на сайті ЦВК Молдови.

За даними молдавського ЦВК, Санду набирає 51,43% голосів виборців, Додон - 48,57%.

Відзначимо, Санду випереджає Додона як і в першому турі. При цьому в Придністров'ї вона набирає - 15%. Це на 1% більше, ніж в першому турі, або на 1,5 тисячі голосів.

Також повідомляється, що в Синджереї перемагає Додон. При цьому вже почалися підрахунки голосів діаспори, де очікувано лідирує Санду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що екзит-поли віддають перемогу Майї Санду. Дані двох опитувань показали її перевагу майже в 10%.

При цьому чинний глава держави Ігор Додон вже анонсував серйозні зміни у внутрішній політиці, не уточнивши, про що конкретно йде мова.

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