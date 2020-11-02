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Найбільш ліберальний шлях - самостійна відставка суддів КСУ, - Зеленський

Автор: Роман Тверденко

Судді Конституційного суду України повинні самостійно піти у відставку. Це буде самим м'яким варіантом розв'язання кризи.

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Про це заявив президент Володимир Зеленський в ефірі програми "Свобода слова".

"Якщо судді бачать реакцію суспільства, реакцію парламентаризму, реакцію міжнародних партнерів - вони повинні піти у відставку. І це буде найбільш ліберальний шлях. Я знаю, що там були судді, які не підтримали це рішення, але і вони повинні піти у відставку. Тоді у них буде чесний шанс стати суддями КСУ в оновленому складі", - підкреслив президент.

Також Зеленський оцінив роботу Конституційного суду. За його словами, роботу КСУ можна порівняти з ураганом.

Крім цього, президент підкреслив, що місії Міжнародного валютного фонду в Україні не буде у разі виконання рішення КСУ щодо електронного декларування.

Нагадаємо, 27 жовтня КСУ скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування. Цим рішенням було заблоковано понад 100 кримінальних справ за цією статтею.

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