Найбільш ліберальний шлях - самостійна відставка суддів КСУ, - Зеленський

Судді Конституційного суду України повинні самостійно піти у відставку. Це буде самим м'яким варіантом розв'язання кризи.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в ефірі програми "Свобода слова".

"Якщо судді бачать реакцію суспільства, реакцію парламентаризму, реакцію міжнародних партнерів - вони повинні піти у відставку. І це буде найбільш ліберальний шлях. Я знаю, що там були судді, які не підтримали це рішення, але і вони повинні піти у відставку. Тоді у них буде чесний шанс стати суддями КСУ в оновленому складі", - підкреслив президент.

Також Зеленський оцінив роботу Конституційного суду. За його словами, роботу КСУ можна порівняти з ураганом.

Крім цього, президент підкреслив, що місії Міжнародного валютного фонду в Україні не буде у разі виконання рішення КСУ щодо електронного декларування.

Нагадаємо, 27 жовтня КСУ скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування. Цим рішенням було заблоковано понад 100 кримінальних справ за цією статтею.