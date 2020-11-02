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"Це ураган": Зеленський оцінив роботу Конституційного суду

Новость на русском → Київ, Понеділок 02 листопада 2020 21:19
"Це ураган": Зеленський оцінив роботу Конституційного суду Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський оцінив роботу Конституційного суду. За його словами, роботу КСУ можна порівняти з ураганом.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі "ICTV".

Зеленський також порівняв рішення Конституційного суду з наслідками урагану.

"Ви знаєте, в принципі сьогодні роботу Конституційного суду я оцінюю як ураган. І ми говоримо про наслідки цього урагану. Невипадковим було рішення саме через законодавчі ініціативи боротися саме з ураганом, а не його наслідками", - сказав президент.

Глава держави додав, що рішення КСУ щодо декларування було "сюрпризом", спрямованим проти держави.

"Впевнений, що багато людей за цим стоїть. Ми бачимо, які це партії. ми знаємо, що це представники "ОПЗЖ" та "За майбутнє", - наголосив Зеленський.

Крім того, як переконаний президент, оперативне реагування на дії КСУ завадило ухваленню нових рішень щодо інших важливих законів.

"Сьогодні ми бачимо, що могло відбутися. Сьогодні вони могли скасувати земельну реформу. Вони побоялися і людей, які прийшли під суд. У вівторок буде розгляд закону про мову. Це ризик для держави. Вони випробовують президента і державу, а що ж буде далі", - пояснив він.

Нагадаємо, 27 жовтня КСУ скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування. Цим рішенням було заблоковано понад 100 кримінальних справ за цією статтею.

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