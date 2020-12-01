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Російські війська у Придністров'ї порушують цілісність Молдови, - НАТО

Новость на русском → Брюссель, Вівторок 01 грудня 2020 20:18
Російські війська у Придністров'ї порушують цілісність Молдови, - НАТО Фото: Єнс Столтенберг (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Розміщення російських військ в невизнаному Придністров'ї порушує територіальну цілісність Молдови. Це підтверджує, що Росія часто порушує міжнародне право.

Про це на прес-конференції за підсумками відеокзустрічі голів МЗС країн-учасниць НАТО заявив генеральний секретар Єнс Столтенберг.

За його словами, Захід бачив, як Росія вводила свої війська до сусідніх країн.

"...як вона незаконно анексує Крим, як продовжує дестабілізувати східну Україну, як російські війська перебувають в деяких частинах Грузії, Молдови і Придністров'я. Це порушення територіальної цілісності Молдови, і це є ще одним прикладом того, як Росія дуже часто не дотримується міжнародного права", - заявив Столтенберг.

Нагадаємо, вчора обраний президент Молдови Майя Санду вимагала вивести російських миротворців з Придністров'я. При цьому вона виключила можливість карабахського сценарію у вирішенні цього конфлікту.

У президента Росії Володимира Путіна вже заявили, що заяви Санду загрожують дестабілізацією в регіоні, а виведення российких військ та миротворців не обговорювалися на найвищому рівні.

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