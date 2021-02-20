RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Росія виробила імунітет до санкцій: Резніков закликав посилити тиск на Москву

Автор: Дмитро Левицький

Віце-прем'єр з питань реінтеграції окупованих територій України Олексій Резніков на брифінгу для країн ООН закликав світову спільноту посилити тиск на Росію. За його словами, Москва на сьомому році війни вже виробила імунітет до існуючих санкцій.

Про це повідомляє "ТСН".

За словами Резнікова, санкції проти Росії потрібно посилювати, щоб в Кремля була чітка мотивація змінити свою поведінку.

"Якщо не посилити міжнародний тиск на державу-окупанта, це може привести до експансії військової агресії далі по Європі. Якщо ж прийняти адекватні заходи підтримки України - Європа отримає гарантію безпеки на сході континенту - від Балтики до Чорного моря", - наголосив він.

Нагадаємо, на брифінгу для ООН віце-прем'єр Резніков також назвав кількість українців, які стали учасниками бойових дій на Донбасі. За його словами, це сотні тисяч громадян.

Крім того, нещодавно Резніков розповів, що Росія готувала провокацію з обміном полонених. Москва хотіла передати полонених народному депутату, але українська сторона відмовилася від цієї пропозиції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Алексей РезниковСанкціїРосійська Федерація
Читайте також
У Байдена допустили нові санкції проти російського судна, яке будує "Північний потік-2"
Далі буде: в РНБО анонсували рішення щодо офшорів та держнадр
Прогноз погоди