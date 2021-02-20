Россия выработала иммунитет к санкциям: Резников призвал усилить давление на Москву

Вице-премьер по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Алексей Резников на брифинге для стран ООН призвал мировое сообщество усилить давление на Россию. По его словам, Москва на седьмом году войны уже выработала иммунитет к существующим санкциям.

По словам Резникова, санкции против России нужно усиливать, чтобы у Кремля была четкая мотивация изменить свое поведение.

"Если не усилить международное давление на государство-оккупанта, это может привести к экспансии военной агрессии дальше по Европе. Если же принять адекватные меры поддержки Украины - Европа получит гарантию безопасности на востоке континента - от Балтики до Черного моря", - подчеркнул он.