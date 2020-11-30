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Росія посилила військову присутність через кризи в Карабасі і Білорусі, - НАТО

Автор: Игорь Литвиненко

Росія через кризи в Нагірному Карабасі і Білорусі посилила свої військові позиції у світі. У НАТО планують обговорити реагування на розширення військової активності РФ.

Про це на брифінгу заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг.

За його словами, міністри закордонних справ країн-членів Альянсу проведуть зустріч 1-2 грудня, на якій будуть обговорювати дане питання.

"Росія модернізує свій ядерний арсенал і розгортає нові ракети, розгортає нові сили від Крайньої Півночі до Лівії та Сирії. Ми також бачимо посилення російської військової присутності в результаті криз в Нагірному Карабасі і Білорусі", - заявив Столтенберг.

Раніше міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, що загроза з боку РФ стала ще більш очевидною. Вона закликала НАТО посилити оборонні можливості і почати говорити з позиції сили.

Відзначимо, в кінці жовтня в Німеччині пройшли секретні військові навчання Сполучених Штатів Америки. Американські військові вчилися реагувати на агресію з боку Росії.

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