Стало відомо, хто не потрапить під амністію після деокупації Донбасу

Після деокупації Донбасу під тотальну амністію точно не потраплять кілька категорій осіб. При цьому ті, хто просто працював на окупантів, можуть бути обмежені в правах.

Про це в інтерв'ю lb.ua заявив віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

За його словами, в законопроекті про державну політику перехідного періоду зафіксують категорії осіб, на яких точно амністія не буде поширюватися. Надалі це піде в основу закону про порядок звільнення від покарання.

Резніков зазначив, що не потраплять під амністію:

особи, які здійснили найбільш серйозні злочини, що підпадають під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду;

особи, які вчинили тяжкі чи особливо тяжкі злочини, що спричинили смерть потерпілих;

особи, які вчинили тяжкі або особливо тяжкі злочини проти життя і здоров'я громадян, проти волі, честі, гідності, свободи, проти миру, безпеки людства і так далі.

"Тобто мова йде про злочини, де заподіяно шкоду життю або здоров'ю громадян, де є конкретні жертви. Ми заклали в основу законопроекту принципи ООН, а також принципи міжнародного гуманітарного права. Це було зроблено для того, щоб підкреслити: принципи міжнародного права вищі за внутрішні", - додав Резніков.

У той же час співробітники апарату так званих адміністрацій на території ОРДЛО не потрапляють під такі категорії. Однак має бути видано окремий закон про відповідальність для тих, хто працював на окупаційний режим.

"Наш законопроект про держполітику перехідного періоду має давати розуміння: ті, хто працював на окупанта, але не скоював тяжких злочинів, не підпадають під кримінальне переслідування. Але це не означає, що вони не будуть обмежені у своїх правах", - додав віце-прем'єр.

Він уточнив, що такі люди не зможуть працювати в органах державної влади, судах, правоохоронних органах.

Відзначимо, Резніков також заявив, що війна на Донбасі завдала Україні понад 120 млрд доларів збитків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін пропонує законопроект, в якому Росія називається агресором.