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Україна демонструє відданість мінським угодам, - МЗС Франції

Новость на русском → Париж, Понеділок 23 листопада 2020 22:23
Україна демонструє відданість мінським угодам, - МЗС Франції Фото: лідери "нормандської четвірки" (kremlin.ru)
Автор: Дмитро Левицький

Україна демонструє відданість повному виконанню мінських домовленостей. Україна також віддана своїм зобов'язанням щодо імплементації "формули Штайнмаєра".

Про це заявили у Міністерстві закордонних справ Франції.

У французькому МЗС зазначили, що продовживши у грудні 2019 року дію чинного закону щодо статусу Донбасу, Україна змогла уникнути правового вакууму.

Після цього українська сторона, як наголошують в МЗС, в рамках Тристоронньої контактної групи продовжувала обговорення конкретних способів інтеграції "формули Штайнмаєра" в українське законодавство.

"Франція, поряд з Німеччиною, продовжує свої зусилля у межах нормандського формату з метою змусити сторони виконати зобов'язання, взяті на саміті в Парижі, з метою досягнення прогресу у напрямку встановлення справедливого та стійкого миру на сході України", - наголосили у французькому відомстві.

Нагадаємо, у серпні цього року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав умову імплементації "формули Штайнмаєра" в українське законодавство.

Крім того, минулого тижня в українській делегації в ТКГ заявили про сумніви щодо імплементації "формули Штайнмаєра" до кінця цього року. Відповідний проект закону ще не готовий.

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Україна демонструє відданість мінським угодам, - МЗС Франції
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин Україна демонструє відданість мінським угодам, - МЗС Франції
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