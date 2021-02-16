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Росія перетворила Крим на найпотужнішу військову базу, - голова ВМС України

Автор: РБК-Україна

Російська Федерація за час окупації Криму істотно наростила військову присутність. Зокрема, на сьогодні український півострів є найпотужнішою російською військовою базою.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" розповів командувач ВМС України Олексій Неїжпапа.

За його словами, Україна втратила в Криму 11 кораблів і катерів, 10 суден забезпечення, а також судноремонтні заводи.

"Протягом семи років бойовий склад надводних кораблів і підводних човнів Чорноморського флоту збільшено на 45%. Загальна кількість складає 58 одиниць, у тому числі носії крилатих ракет морського базування "Калібр" - 13 одиниць", - зазначив Неїжпапа.

Він уточнив, що кількість російських бойових літаків збільшено в 3,5 рази, а вертольотів - в 9 разів, кількість танків досягла близько 40 одиниць. Крім того, Росія розгорнула систему протиповітряної, протиракетної і протикорабельної оборони, а число військовослужбовців збільшено в три рази - до 40 000 осіб.

"Таким чином РФ перетворила АР Крим на найпотужнішу військову базу", - додав командувач.

Нагадаємо, раніше в МЗС України заявили, що Росія окупацією українського Криму створила прецедент силової зміни кордонів, який може бути використаний іншими країнами.

Тим часом Верховна рада просить світову спільноту посилити санкції проти РФ за анексію Криму.

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