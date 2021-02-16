Россия превратила Крым в самую мощную военную базу, - глава ВМС Украины

По его словам, Украина потеряла в Крыму 11 кораблей и катеров, 10 судов обеспечения, а такэе судоремонтные заводы.

"В течение семи лет боевой состав надводных кораблей и подводных лодок Черноморского флота увеличен на 45%. Общее количество составляет 58 единиц, в том числе носителей крылатых ракет морского базирования "Калибр" - 13 единиц", - отметил Неижпапа.

Он уточнил, что число российских боевых самолетов увеличено в 3,5 раза, а вертолетов - в 9 раз, количество танков достигло около 40 единиц. Кроме того, Россия развернула систему противовоздушной, противоракетной и противокорабельной обороны, а число военнослужащих увеличено в три раза - до 40 000 человек.

"Таким образом РФ превратила АР Крым в самую мощную военную базу", - добавил командующий.