Росія - неприємний і нестерпний сусід, але потрібний діалог, - МЗС Франції

У Франції наполягають на необхідності діалогу з Російською Федерацією. Попри те, що вона "часом неприємний і нестерпний сусід".

Події в Росії розвиваються за вкрай авторитарним сценарієм: переслідування опозиціонера Олексія Навального, неправові затримання протестувальників і журналістів, зазначив міністр. Втім, він наполягає на необхідності підтримки діалогу з Москвою.

"Ми повинні зберегти зв'язки з Росією, але при цьому зайняти жорстку позицію і засудити дії влади щодо Олексія Навального. Ми не відмовимося від планів (вести діалог з Росією), тому що ця країна - наш сусід. Хоча це іноді неприємний, іноді страхітливий, а іноді нестерпний сусід", - сказав він.