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Росія - неприємний і нестерпний сусід, але потрібний діалог, - МЗС Франції

Автор: Анастасія Рокитна

У Франції наполягають на необхідності діалогу з Російською Федерацією. Попри те, що вона "часом неприємний і нестерпний сусід".

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, передає RFI.

Події в Росії розвиваються за вкрай авторитарним сценарієм: переслідування опозиціонера Олексія Навального, неправові затримання протестувальників і журналістів, зазначив міністр. Втім, він наполягає на необхідності підтримки діалогу з Москвою.

"Ми повинні зберегти зв'язки з Росією, але при цьому зайняти жорстку позицію і засудити дії влади щодо Олексія Навального. Ми не відмовимося від планів (вести діалог з Росією), тому що ця країна - наш сусід. Хоча це іноді неприємний, іноді страхітливий, а іноді нестерпний сусід", - сказав він.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що підтримує позицію канцлера ФРН Ангели Меркель щодо газопроводу "Північний потік-2".

Також Еммануель Макрон вважає за необхідне послідовне відновлення довіри у відносинах Європейського союзу з Російською Федерацією.

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