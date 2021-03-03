Россия - неприятный и невыносимый сосед, но нужен диалог, - МИД Франции

Во Франции настаивают на необходимости диалога с Российской Федерацией. Несмотря на то, что она "порой неприятный и несносный сосед".

События в России развиваются по крайне авторитарному сценарию: преследование оппозиционера Алексея Навального, неправовые задержания протестующих и журналистов, отметил министр. Однако, он настаивает на необходимости поддержания диалога с Москвой.

"Мы должны сохранить связи с Россией, но при этом занять жесткую позицию и осудить действия властей в отношении Алексея Навального. Мы не откажемся от планов (вести диалог с Россией), потому что эта страна - наш сосед. Хотя это иногда неприятный, иногда устрашающий, а иногда невыносимый сосед", - сказал он.