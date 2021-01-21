Путін не готовий закінчити війну на Донбасі, - представник України в ТКГ

В українській делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) вважають, що президент Росії Володимир Путін не готовий закінчити війну на Донбасі. Ситуація може вирішитися в разі зміни політичної обстановки в Росії.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Складна історія. Що відбувається в переговорах щодо Донбасу та обміну полоненими".

Як розповів РБК-Україна голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко, який також представляє Україну у політичній підгрупі, окупований Донбас є важкою ношею для Росії.

"Для неї було б вигідно прийти до якогось раціонального рішення і все-таки реалізувати мінські угоди. Але поки, очевидно, з політичних міркувань, Росія до цього не готова. Не готовий президент Росії, він не хоче, я не бачу з його боку дійсно проявів доброї волі", - зазначив Мережко.

Тим не менш, за його словами, ситуація може змінитися несподівано і залежить це від внутрішньої політичної ситуації в самій Росії.

"Поки президентом є Путін, цю проблему вирішити буде складно. Він вже асоціює себе з певною політикою щодо Донбасу і Криму. Окупований Донбас він використовує в якості важеля тиску на Україну, чи погодиться він його випустити з рук - це велике питання", - додав нардеп.

Нагадаємо, раніше Путін заявляв, що мирне врегулювання на Донбасі неминуче, але Росія продовжить нарощувати "підтримку".

Він також виключив можливість перегляду мінських угод, якщо Україна не вийде на прямий діалог з окупаційною владою так званих "республік".