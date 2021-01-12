Росія анонсувала нову зустріч радників "нормандської четвірки"

Представник Росії Дмитро Козак заявив, що під час сьогоднішніх переговорів у Берліні радники "нормандської четвірки" не домовилися по жодному питанню. Тому, за його словами, радники домовилися зустрітися знову через два тижні.

Про це повідомило російське агентство "ТАСС".

Як розповів російським журналістам Козак, сьогоднішня зустріч в Берліні була відвертою та корисною, але домовленостей по жодному з питань, так і не досягли.

Він додав, що майбутня зустріч радників України, Німеччини, Франції та Росії, скоріш за все, пройде у відеоформаті.

Нагадаємо, зустріч політичних радників лідерів "нормандської четвірки" в Берліні тривала понад 6 годин. Зустріч завершилася близько 20:30 за київським часом. Сьогодні радники планували обговорити виконання домовленостей паризького саміту, який відбувся у грудні 2019 року.

Як писало РБК-Україна, Україну на переговорах у Берліні представляв Андрій Єрмак - керівник Офісу президента України. Від Росії був присутній заступник адміністрації російського президента Дмитро Козак.

Додамо, зустріч політичних радників лідерів "нормандської четвірки" планувалася ще в грудні 2020 року, однак з різних обставин вона не відбулася.