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У Росії заявили, що Байден відмовився від переговорів з Путіним

Автор: Ігор Литвиненко

Президент США Джо Байден відмовився від проведення переговорів з російським колегою Володимиром Путіним. Росія хотіла організувати такі переговори у форматі відеоконференції 19 або 22 березня.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Російської Федерації.

В РФ зазначили, що хотіли у відкритому режимі обговорити "накопичені двосторонні проблеми, а також тематики стратегічної стабільності".

"Втрачена ще одна можливість для пошуку виходу з глухого кута, що утворилася з вини Вашингтона в російсько-американських відносинах. Відповідальність за це повністю ляже на США", - заявили в МЗС Росії.

Нагадаємо, минулого тижня президент США Джо Байден назвав Володимира Путіна вбивцею і заявив, що той заплатить за втручання у вибори. При цьому в Білому домі заявили, що Байден не шкодує про те, що назвав Путіна вбивцею.

У відповідь на таке звинувачення Путін заявив, що "бажає Байдену здоров'я", а також, що "хто обзивається, той сам так називається".

На тлі цього МЗС Російської Федерації почав підготовку нового розмови між Путіним і Байденом. У Кремлі відзначали, що Росія буде прагнути зберегти відносини з США.

Своєю чергою Байден зазначив, що розмова з Путіним відбудеться "в якийсь момент".

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