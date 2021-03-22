В России заявили, что Байден отказался от переговоров с Путиным

Президент США Джо Байден отказался от проведения переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным . Россия хотела организовать такие переговоры в формате видеоконференции 19 или 22 марта.

"Упущена еще одна возможность для поиска выхода из образовавшегося по вине Вашингтона тупика в российско-американских отношениях. Ответственность за это целиком на США", - заявили в МИД России.

В РФ отметили, что хотели в открытом режиме обсудить "накопившиеся двусторонние проблемы, а также тематики стратегической стабильности".

Напомним, на прошлой неделе президент США Джо Байден назвал Владимира Путина убийцей и заявил, что тот заплатит за вмешательство в выборы. При этом в Белом доме заявили, что Байден не жалеет о том, что назвал Путина убийцей.

В ответ на такое обвинение Путин заявил, что "желает Байдену здоровья", а также, что "кто обзывается, сам так называется".

На фоне этого МИД Российской Федерации начал подготовку нового разговора между Путиным и Байденом. В Кремле отмечали, что Россия будет стремиться сохранить отношения с США.

В свою очередь Байден отметил, что разговор с Путиным состоится "в какой-то момент".