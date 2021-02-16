Ризик зростання є. Що буде з ціною на газ з квітня: відповідь Кабміну

Ціни на газ в Україні до кінця року можуть лишитись на рівні не більше 6,99 гривень за метр кубічний. В уряді зараз працюють над рішенням без надмірного втручання у роботу ринку.

Про це заявив в ході всеукраїнського форуму "Україна 30" виконувач обов’язків міністра енергетики Юрій Вітренко.

"Що буде з квітня. Якби уряд нічого не робив, можна очікувати зростання цін. Але уряд цього не допустить, уряд працює над сталим рішенням без надмірного втручання у роботу ринку, яке дозволить зробити так, щоб і до кінця цього року люди не сплачували більше за газ, ніж 6,99 (гривень за метр кубічний, - ред.)", - зазначив він.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів прийняв постанову про обмеження ціни на газ для населення протягом лютого-березня 2021 року на рівні 6,99 гривень за кубометр.

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" встановила ціну на газ у лютому на рівні 6,86 гривень за кубометр, що нижче, ніж максимальна ціна, встановлена Кабміном.

Станом на кінець січня 2021 року майже усі газопостачальні компанії України оприлюднили на своїх сайтах ціни на газ для населення в лютому 2021 року. Більшість продають газ за 6,99 гривень за кубометр, однак деякі встановили більш низький тариф.