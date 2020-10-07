РФ повинна надати інформацію у справі Навального або будуть санкції, - Маас

Німеччина закликала Російську Федерацію надати інформацію про причини отруєння Олексія Навального. У разі відмови будуть введені санкції.

Про це у Twitter написав міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас.

За його словами, санкції будуть введені з боку Європейського союзу у зв'язку з висновками Організації по забороні хімічної зброї.

"Якщо Росія не прояснить, що сталося у справі Навального, і не надасть інформацію, то адресні і співмірні санкції проти винних з російської сторони будуть неминучі", - написав Маас.

Раніше в ОЗХО заявили, що речовина в організмі Навального аналогічна за характеристиками "Новачку", але раніше в списках заборонених хімікатів не значилося.

При цьому в МЗС РФ заявили, що Москва збирається представити своє бачення у справі про отруєння Навального, а також звинуватила в упередженості результати експертиз ОЗХО.

До цього канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Євросоюз повернеться до обговорення реакції на інцидент з Навальним у середині жовтня після офіційних висновків ОЗХО.