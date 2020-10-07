РФ должна предоставить информацию по делу Навального или будут санкции, - Маас

Германия призвала Российскую Федерацию предоставить информацию о причинах отравления Алексея Навального. В случае отказа будут введены санкции.

Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

По его словам, санкции будут введены со стороны Европейского союза в связи с выводами Организации по запрещению химического оружия.

"Если Россия не прояснит, что произошло по делу Навального, и не предоставит информацию, то адресные и соразмерные санкции против виновных с российской стороны будут неизбежны", - написал Маас.

Ранее в ОЗХО заявили, что вещество в организме Навального аналогичное по характеристикам "Новичку", но ранее в списках запрещенных химикатов не значилось.

При этом в МИД РФ заявили, что Москва собирается представить свое видение в деле об отравлении Навального, а также обвинила в предвзятости результаты экспертиз ОЗХО.

До этого канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Евросоюз вернется к обсуждению реакции на инцидент с Навальным в середине октября после официальных выводов ОЗХО.