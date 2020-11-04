Результати виборів у США: розрив між Трампом і Байденом мінімальний

Голосування на виборах в США завершилося. За попередніми результатами, розрив між Трампом і Байденом залишається мінімальним, але підрахунок голосів ще триває. Детально про те, хто лідирує в ключових штатах, результати кандидатів на даний момент - в матеріалі РБК-Україна.

Результати на 12:00

Згідно з даними CNN, Джо Байден випереджає Дональда Трампа на 1,6%. За попередніми результатами по 41 штату з 50, за кандидата від демократів проголосувало 50,0% (67,5 млн ​​американців). Чинний глава держави набирає 48,4% (65,3 млн).

Таким чином, Байден має 224 голоси вибірників, Трамп - 213 (для перемоги необхідно 270 голосів).

За інформацією Fox News, Джо Байден має 238 голосів вибірників і 49,9% підтримки виборців. Дональд Трамп набирає 48,5% і 213 голосів вибірників.

227 голосів у Байдена і 213 у Трампа, за даними видання New York Times. Так, Байден перемагає в Каліфорнії, Колорадо, Нью Мехіко, Міннесоті, Орегоні, Вашингтоні, Іллінойсі, Вірджинії, Нью Гемпширі, Мені, Нью-Йорку, Коннектикуті, Массачусетсі, Нью Джерсі, Делавер, Меріленді.

Трамп лідирує в таких штатах: Айова, Алабама, Арканзас, Флорида, Айдахо, Індіана, Канзас, Кентуккі, Луїзіана, Міссурі, Міссісіпі, Північна Дакота, Огайо, Оклахома, Південна Кароліна, Південна Дакота, Теннессі, Юта, Західна Вірджинія, Вайомінг, Небраска, Техас.

результати виборів по штатах (скріншот nytimes.com)

Ситуація в ключових штатах: Трамп лідирує в штатах з непідрахованими голосами

Дональд Трамп зберігає лідируючі позиції в штатах, де обробка бюлетенів триває. Це традиційно штати, що "коливаються":

Флорида (29 вибірників) - 51,2% у Трампа, 47,8% у Байдена. Підраховано 96% голосів.

Пенсільванія (20 вибірників) - 55,7% голосів у Трампа, 42,9% у Байдена після підрахунку 74% бюлетенів.

Мічиган (16 вибірників) - 51,9% у Трампа, 46,4% у Байдена після підрахунку 76% бюлетенів.

Північна Кароліна (15 вибірників) - 50,1% у Трампа, 48,6% у Байдена після підрахунку 95% голосів.

Огайо (18 вибірників) - 53,3% у Трампа, 45,2% у Байдена після підрахунку 90% голосів.

Айова (6 вибірників) - 52,6% у Трампа, 45,4% у Байдена після підрахунку 92% голосів.

Джорджія (16 вибірників) - 50,5% у Трампа, 48,4% у Байдена після підрахунку 92% бюлетенів.

Дональд Трамп заявив про свою перемогу

Дональд Трамп заявив під час брифінгу, що вибори були феноменальними і він упевнений у своїй перемозі. Чинний глава держави закликав усіх святкувати і заявив, що виграв у всіх штатах і навіть там, де не очікував перемогти.

"Ми виграли всюди, ми виграли все. Сьогоднішні результати - вони просто феноменальні. Всі повинні виходити і святкувати. Ми виграли штати, які не очікували виграти. Ми виграємо Мічиган, Вісконсін, нам навіть не потрібні всі ці штати для перемоги", - сказав Трамп.

Також він зазначив, що готовий був оголосити про перемогу вже сьогодні, проте цьому заважає уповільнення підрахунку через голосування поштою.