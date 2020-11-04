Результаты выборов в США: разрыв между Трампом и Байденом минимальный

Голосование на выборах в США завершилось. По предварительным результатам, разрыв между Трампом и Байденом остается минимальным, но подсчет голосов еще продолжается. Подробно о том, кто лидирует в ключевых штатах, результаты кандидатов на данный момент - в материале РБК-Украина.

Результаты на 12:00

Согласно данным CNN, Джо Байден опережает Дональда Трампа на 1,6%. По предварительным результатам по 41 штату из 50, за кандидата от демократов проголосовало 50,0% (67,5 млн американцев). Действующий глава государства набирает 48,4% (65,3 млн).

Таким образом, Байден имеет 224 голосов выборщиков, Трамп - 213 (для победы необходимо 270 голосов).

По информации Fox News, Джо Байден имеет 238 голосов выборщиков и 49,9% поддержки избирателей. Дональд Трамп набирает 48,5% и 213 голосов выборщиков.

227 голосов у Байдена и 213 у Трампа, по данным издания New York Times. Так, Байден побеждает в Калифорнии, Колорадо, Нью Мехико, Миннесоте, Орегоне, Вашингтоне, Иллинойсе, Вирджинии, Нью Гемпшире, Мэне, Нью-Йорке, Коннектикуте, Массачусетсе, Нью Джерси, Делавэре, Мэриленде.

Трамп лидирует в таких штатах: Айова, Алабама, Арканзас, Флорида, Айдахо, Индиана, Канзас, Кентукки, Луизиана, Миссури, Миссисипи, Северная Дакота, Огайо, Оклахома, Южная Каролина, Южная Дакота, Теннесси, Юта, Западная Вирджиния, Вайоминг, Небраска, Техас.

Результаты выборов по штатам (скриншот nytimes.com)

Ситуация в ключевых штатах: Трамп лидирует в штатах с неподсчитанными голосами

Дональд Трамп сохраняет лидирующие позиции в штатах, где обработка бюллетеней продолжается. Это традиционно "колеблющиеся" штаты:

Флорида (29 выборщиков) - 51,2% у Трампа, 47,8% у Байдена. Подсчитано 96% голосов.

Пенсильвания (20 выборщиков) - 55,7% голосов у Трампа, 42,9% у Байдена после подсчета 74% бюллетеней.

Мичиган (16 выборщиков) - 51,9% у Трампа, 46,4% у Байдена после подсчета 76% бюллетеней.

Северная Каролина (15 выборщиков) - 50,1% у Трампа, 48,6% у Байдена после подсчета 95% голосов.

Огайо (18 выборщиков) - 53,3% у Трампа, 45,2% у Байдена после подсчета 90% голосов.

Айова (6 выборщиков) - 52,6% у Трампа, 45,4% у Байдена после подсчета 92% голосов.

Джорджия (16 выборщиков) - 50,5% у Трампа, 48,4% у Байдена после подсчета 92% бюллетеней.

Дональд Трамп заявил о своей победе

Дональд Трамп заявил во время брифинга, что выборы были феноменальными и он уверен в своей победе. Действующий глава государства призвал всех праздновать и заявил, что выиграл во всех штатах и даже там, где не ожидал победить.

"Мы выиграли везде, мы выиграли все. Сегодняшние результаты - они просто феноменальные. Все должны выходить и праздновать. Мы выиграли штаты, которые не ожидали выиграть. Мы выигрываем Мичиган, Висконсин, нам даже не нужны все эти штаты для победы", - сказал Трамп.

Также он отметил, что готов был объявить о победе уже сегодня, однако этому мешает замедление подсчета из-за голосования по почте.