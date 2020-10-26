RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Результати опитування Зеленського оприлюднять сьогодні ввечері

Автор: Анастасия Рокитна

У партії "Слуга народу" анонсували оприлюднення результатів всеукраїнського опитування. Як проголосували українців, стане відомо ввечері.

Про це заявила в ефірі одного з українських телеканалів заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

За її словами, офіційні результати мають співпадати з результатами екзит-полу.

"Офіційні результати, вони будуть сьогодні оприлюднені. Ближче до вечора", - сказала вона.

Популярні новини

Кравчук говорить, опитування не має ніяких юридичних наслідків.

За даними екзит-полу на замовлення "Україна 24" та програми "Свобода слова Савіка Шустера", 81% тих, хто проголосував, підтримали ідею довічного ув'язнення за корупцію. 45% за та 43% проти створення вільної економічної зони на Донбасі.

Більшість підтримує скорочення складу Ради до 300 осіб та легалізацію канабісу в медичних цілях підтримують 70% респондентів.

Нагадаємо, поліція розслідує залучення неповнолітніх до проведення опитування Зеленського.

Також ОПОРА стверджувала, що Всеукраїнське опитування президента Володимира Зеленського проводили поблизу 55% виборчих дільниць.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Володимир Зеленськийопрос