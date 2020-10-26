Результати опитування Зеленського оприлюднять сьогодні ввечері

У партії "Слуга народу" анонсували оприлюднення результатів всеукраїнського опитування. Як проголосували українців, стане відомо ввечері.

Про це заявила в ефірі одного з українських телеканалів заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

За її словами, офіційні результати мають співпадати з результатами екзит-полу.

"Офіційні результати, вони будуть сьогодні оприлюднені. Ближче до вечора", - сказала вона.

Кравчук говорить, опитування не має ніяких юридичних наслідків.

За даними екзит-полу на замовлення "Україна 24" та програми "Свобода слова Савіка Шустера", 81% тих, хто проголосував, підтримали ідею довічного ув'язнення за корупцію. 45% за та 43% проти створення вільної економічної зони на Донбасі.

Більшість підтримує скорочення складу Ради до 300 осіб та легалізацію канабісу в медичних цілях підтримують 70% респондентів.

Нагадаємо, поліція розслідує залучення неповнолітніх до проведення опитування Зеленського.

Також ОПОРА стверджувала, що Всеукраїнське опитування президента Володимира Зеленського проводили поблизу 55% виборчих дільниць.