Результаты опроса Зеленского обнародуют сегодня вечером

В партии "Слуга народа" анонсировали обнародование результатов всеукраинского опроса. Как проголосовали украинцы, станет известно вечером.
Об этом заявила в эфире одного из украинских телеканалов заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
По ее словам, официальные результаты должны совпадать с результатами экзит-пола.
"Официальные результаты, они будут сегодня обнародованы. Ближе к вечеру", - сказала она.
Кравчук говорит, опрос не имеет никаких юридических последствий.
По данным экзит-пола социологической группы "Рейтинг", 81% проголосовавших поддержали идею пожизненного заключения за коррупцию. 45% за и 43% против создания свободной экономической зоны на Донбассе.
Большинство поддерживает сокращение состава Рады до 300 человек и легализацию каннабиса в медицинских целях поддерживают 70% респондентов.
Напомним, полиция расследует привлечение несовершеннолетних к проведению опроса Зеленского.
Также ОПОРА утверждала, что Всеукраинский опрос президента Владимира Зеленского проводили вблизи 55% избирательных участков.