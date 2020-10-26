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Результаты опроса Зеленского обнародуют сегодня вечером

Автор: Анастасия Рокитна

В партии "Слуга народа" анонсировали обнародование результатов всеукраинского опроса. Как проголосовали украинцы, станет известно вечером.

Об этом заявила в эфире одного из украинских телеканалов заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

По ее словам, официальные результаты должны совпадать с результатами экзит-пола.

"Официальные результаты, они будут сегодня обнародованы. Ближе к вечеру", - сказала она.

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Кравчук говорит, опрос не имеет никаких юридических последствий.

По данным экзит-пола социологической группы "Рейтинг", 81% проголосовавших поддержали идею пожизненного заключения за коррупцию. 45% за и 43% против создания свободной экономической зоны на Донбассе.

Большинство поддерживает сокращение состава Рады до 300 человек и легализацию каннабиса в медицинских целях поддерживают 70% респондентов.

Напомним, полиция расследует привлечение несовершеннолетних к проведению опроса Зеленского.

Также ОПОРА утверждала, что Всеукраинский опрос президента Владимира Зеленского проводили вблизи 55% избирательных участков.

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