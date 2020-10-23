Резніков про воду для Криму: жодних поставок до деокупації

Жодного постачання води в підконтрольний Росії Крим не буде до його повної деокупації. Україна не веде жодних переговорів про постачання води ні офіційно, ні неофіційно.

Таку заяву зробив віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков під час "Київського безпекового форуму".

За його словами, проблеми з водою в Криму пов'язані зі збільшенням мілітаризації окупованого півострову, яка спричиняє збільшення розходу води на військові потреби. Відповідальність за забезпечення води, як наголосив Резніков, лежить повністю на державі-окупанту.

"Тому питання і розповіді з боку РФ про те, що щось там не вирішується, і це повинна вирішувати українська сторона, є нікчемними. На сьогодні вони несуть відповідальність за забезпечення будь-якої гуманітарної потреби, в тому числі водопостачання", - підкреслив віце-прем'єр.

Нагадаємо, нещодавно в Кремлі заявили про наміри вирішити проблему з водою в Криму без залучення України.

До цього в окупованому Севастополі ввели режим підвищеної готовності через нестачу води.