RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Резніков про воду для Криму: жодних поставок до деокупації

Автор: Дмитро Левицький

Жодного постачання води в підконтрольний Росії Крим не буде до його повної деокупації. Україна не веде жодних переговорів про постачання води ні офіційно, ні неофіційно.

Популярні новини

Таку заяву зробив віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков під час "Київського безпекового форуму".

За його словами, проблеми з водою в Криму пов'язані зі збільшенням мілітаризації окупованого півострову, яка спричиняє збільшення розходу води на військові потреби. Відповідальність за забезпечення води, як наголосив Резніков, лежить повністю на державі-окупанту.

"Тому питання і розповіді з боку РФ про те, що щось там не вирішується, і це повинна вирішувати українська сторона, є нікчемними. На сьогодні вони несуть відповідальність за забезпечення будь-якої гуманітарної потреби, в тому числі водопостачання", - підкреслив віце-прем'єр.

Нагадаємо, нещодавно в Кремлі заявили про наміри вирішити проблему з водою в Криму без залучення України.

До цього в окупованому Севастополі ввели режим підвищеної готовності через нестачу води.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України КримАлексей Резниковвода