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Резніков назвав причину звільнення Фокіна з ТКГ

Автор: Максим Зайченко

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков назвав причину звільнення Вітольда Фокіна зі складу української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

На питання, чому Фокін був звільнений, Резніков відповів: "За те, що його позиція, яку він висловлював, вона не відповідає тактиці ведення переговорів, вона не відповідає ідеології української делегації. Тому президент прийняв це рішення".

На уточнювальне питання про те, яких помилок в тактиці переговорів припустився Фокін, міністр сказав: "Я так думаю, що, як мінімум, в української делегації до цього моменту не було ніякого сумніву, що йде війна між Україною і Російською Федерацією, що агресором є РФ".

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Нагадаємо, в цьому році глава держави Володимир Зеленський ввів до складу української делегації в ТКГ першого прем'єр-міністра України Вітольда Фокіна. Після призначення Фокін почав робити провокаційні заяви щодо ситуації на Донбасі. Зокрема, він заявив, що не бачить підтвердження війни між Україною і Росією на Донбасі.

В результаті Фокіна вивели зі складу української делегації в ТКГ.

Також РБК-Україна писало, що звільнення Фокіна підтримав і голова Офісу президента Андрій Єрмак, який за інформацією ЗМІ, запропонував Зеленському запросити Фокіна на відповідну посаду.

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