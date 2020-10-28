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Режим надзвичайної ситуації в Україні продовжили до кінця року

Автор: Олександр Білоус

Режим надзвичайної ситуації продовжено для системи цивільного захисту на всій території України

Кабінет міністрів продовжив режим надзвичайної ситуації в Україні до 31 грудня 2020 року. Режим був встановлений у березні 2020 року через епідемію COVID-19.

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Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду 28 жовтня.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту розпорядження, у зв’язку з істотним погіршенням епідемічної ситуації, пов’язаної з поширенням в Україні COVID-19, постановою Кабінет міністрів України 13 жовтня 2020 року термін дії карантину було продовжено до 31 грудня 2020 року.

"У зв’язку з продовженням терміну дії карантину виникла потреба у продовженні для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України режиму надзвичайної ситуації до 31 грудня 2020 року", - йдеться в документі.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів 13 жовтня продовжив адаптивний карантин до кінця 2020 року. У постанову про карантинні обмеження внесли зміни.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", 58% українців заявили, що епідемія коронавірусу не представляє загрози для них особисто.

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