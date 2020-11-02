Рейтинги Трампа і Байдена: хто може перемогти на виборах в США

3 листопада відбудуться чергові вибори президента США. Демократ Джо Байден очолює рейтинги кандидатів з упевненою перевагою. Однак чинний президент Дональд Трамп має шанси отримати лідерство в ключових штатах і виграти, повторивши результат виборів 2016 року. Які прогнози на перемогу у кандидатів, а також дані соцопитувань у штатах - в матеріалі РБК-Україна.
В останній тиждень перед голосуванням Джо Байден випереджав Дональда Трампа на 7,6%. На платформі RCP представлені усереднені дані національних опитувань:
Така динаміка спостерігалася під час всієї виборчої кампанії - кандидат від Демократичної партії лідирував у рейтингах з перевагою від 2 до 10 пунктів в середньому.
Подібні показники рейтингів оприлюднені на аналітичному ресурсі FiveThirtyEight, який відстежує дані державних соцопитувань:
Також на FiveThirtyEight змоделювали результат виборів, згідно з яким лідером президентських перегонів стане Джо Байден з ймовірністю 89 із 100.
Компанія YouGov провела опитування серед більш ніж 70 тисяч респондентів. За його результатами, на виборах президента Джо Байден може отримати 53,1% голосів, а Дональд Трамп - 44,6%. Голоси Колегії вибірників ймовірно розподіляться таким чином:
Варто зазначити, що через особливості виборчої системи США результат виборів визначається не простою більшістю голосів виборців, а результатом голосування делегатів від кожного штату - Колегії вибірників.
Кожен штат представлений різною кількістю виборців, в залежності від населення. Вони повинні голосувати безпосередньо за того кандидата, якого підтримала більшість виборців в їх штаті. Для перемоги на виборах необхідно набрати від 270 голосів вибірників із загальної кількості 538.
Із максимальним відривом кандидати лідирують в штатах, які традиційно голосують за одні й ті ж партії на кожних виборах.
Для республіканця Трампа це - Алабама, Арканзас, Айдахо, Оклахома, Кентуккі, Північна Дакота, Південна Дакота, Західна Вірджинія, Вайомінг. Розрив між опонентами складає 25-30%.
Демократ Джо Байден є беззаперечним лідером в своєму рідному штаті Делавер, а також у Каліфорнії, Коннектикуті, Гаваях, Іллінойсі, Массачусетсі, Меріленді, Нью-Йорку, Вермонті, Вашингтоні.
Однак в ряді штатів у кандидатів немає очевидної переваги, тому вони вважаються ключовими. Згідно з рейтингами, на виборах 2020 до таких штатів відносяться Флорида, Огайо, Айова, Північна Кароліна, Джорджія.
За прогнозом 270towin, Джо Байден може отримати голоси 279 делегатів, а Дональд Трамп - 125 голосів. При цьому передбачається, що 134 вибірники не визначилися з рішенням.
Підтримка кандидатів у штатах (скріншот 270towin.com)
У Техасі, Огайо, Айові, які на минулих виборах підтримали республіканців із випередженням на 8-10%, в цьому році ситуація змінилася. Розрив із демократами скоротився до 1% (за даними YouGov):
Ключовими штатами на виборах президента 2020 також є Флорида, Пенсильванія, Північна Кароліна, Арізона, Джорджія. Після виборів 2016 електоральні симпатії у них змінилися на користь демократів:
Також у штатах, які в 2016 році проголосували за Дональда Трампа, на даний момент з великою перевагою лідирує Джо Байден.