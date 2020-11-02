Рейтинги Трампа и Байдена: кто может победить на выборах в США

3 ноября состоятся очередные выборы президента США. Демократ Джо Байден возглавляет рейтинги кандидатов с уверенным преимуществом. Однако действующий президент Дональд Трамп имеет шансы получить лидерство в ключевых штатах и выиграть, повторив исход выборов 2016 года. Какие прогнозы на победу у кандидатов, а также данные соцопросов по штатам - в материале РБК-Украина.
В последнюю неделю перед голосованием Джо Байден опережал Дональда Трампа на 7,6%. На платформе RCP представлены усредненные данные национальных опросов:
Такая динамика наблюдалась во время всей избирательной кампании - кандидат от Демократической партии лидировал в рейтингах с преимуществом от 2 до 10 пунктов в среднем.
Сходные показатели рейтингов обнародованы на аналитическом ресурсе FiveThirtyEight, который отслеживает данные государственных соцопросов:
Также на FiveThirtyEight смоделировали результат выборов, согласно которому лидером президентской гонки станет Джо Байден с вероятностью 89 из 100.
Компания YouGov провела опрос среди более 70 тысяч респондентов. По его результатам, на выборах президента Джо Байден может получить 53,1% голосов, а Дональд Трамп - 44,6%. Голоса Коллегии выборщиков вероятно распределятся следующим образом:
Стоит отметить, что из-за особенностей избирательной системы США результат выборов определяется не простым большинством голосов избирателей, а результатом голосования делегатов от каждого штата - Коллегии выборщиков.
Каждый штат представлен разным количеством выборщиков, в зависимости от населения. Они должны голосовать непосредственно за того кандидата, которого поддержало большинство избирателей в их штате. Для победы на выборах необходимо набрать от 270 голосов выборщиков из общего количества 538.
С максимальным отрывом кандидаты лидируют в штатах, которые традиционно голосуют за одни и те же партии на каждых выборах.
Для республиканца Трампа это - Алабама, Арканзас, Айдахо, Оклахома, Кентукки, Северная Дакота, Южная Дакота, Западная Вирджиния, Вайоминг. Разрыв между оппонентами составляет 25-30%.
Демократ Джо Байден является безоговорочным лидером в своем родном штате Делавэре, а также в Калифорнии, Коннектикуте, Гавайях, Иллинойсе, Массачусетсе, Мэриленде, Нью-Йорке, Вермонте, Вашингтоне.
Однако в ряде штатов у кандидатов нет очевидного преимущества, поэтому они считаются ключевыми. Согласно рейтингам, на выборах 2020 к таким штатам относятся Флорида, Огайо, Айова, Северная Каролина, Джорджия.
По прогнозу 270towin, Джо Байден может получить голоса 279 делегатов, а Дональд Трамп - 125 голосов. При этом предполагается, что 134 выборщика не определились с решением.
Поддержка кандидатов в штатах (скриншот 270towin.com)
В Техасе, Огайо, Айове, которые на прошлых выборах поддержали республиканцев с опережением на 8-10%, в этом году ситуация изменилась. Разрыв с демократами сократился до 1% (по данным YouGov):
"Колеблющимися" штатами на выборах президента 2020 также являются Флорида, Пенсильвания, Северная Каролина, Аризона, Джорджия. После выборов 2016 электоральные симпатии в них изменились в пользу демократов:
Также в штатах, которые в 2016 году проголосовали за Дональда Трампа, на данный момент с большим преимуществом лидирует Джо Байден.