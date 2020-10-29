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Рішення КСУ не вплинуть на безвіз з Євросоюзом, - Стефанішина

Автор: Роман Тверденко

Режиму безвиза з Євросоюзом нічого не загрожує у світлі останніх рішень Конституційного суду України. Але для зміни ситуації необхідно довести судову реформу до кінця.

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Про це заявила віце-прем'єр-міністр України Ольга Стефанішина.

Вона зазначила, що рішення КСУ з електронного декларування є сигналом для необхідності завершення судової реформи.

"Обставини, в яких приймалися нещодавні рішення Конституційного суду викликають питання та обурення. Це ще один сигнал, що реформа судової гілки влади, над якою зараз триває робота з Венеціанською комісією, має бути доведена до логічного завершення", - заявила Стефанішина.

Також віце-прем'єр зазначила, що Кабмін продовжує роботу над реформами, що підсилюють євроатлантичної інтеграції України.

"Уряд також вживає заходів, які унеможливлять зупинення уже розпочатих реформ, включаючи ті, що є основою для нашої європейської та євроатлантичної інтеграції України. Нагадую, що цей курс України до ЄС і НАТО є остаточним, невідворотним і закріплений в Конституції", - підкреслила Стефанішина.

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