Реінтеграція Донбасу розглядається лише у комплексі з Кримом, - заступник міністра

Питання реінтеграції окупованого Донбасу розглядається лише у комплексі з Кримом. При цьому Російська Федерація продовжить відволікати міжнародну увагу від українського півострова.

Про це заявив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ігор Яременко, передає сайт відомства.

За його словами, об'єднання кейсів Донбасу і Криму покладено в основу структури міністерства.

"Тепер, коли ми говоримо про окуповані території, ми розглядаємо комплексно Крим і Донбас. Саме поєднання цих двох кейсів дає нам у майбутньому перевагу в напрямку деокупації цих територій", - зазначив Яременко.

Він також підкреслив, що питання повернення Донбасу на порядку денному разом з Кримом.

"Звичайно, це не простий шлях, який перед нами попереду. Адже безпечна реінтеграція Донбасу вимагатиме колосальних зусиль і концентрації ресурсів. РФ буде намагатися це використовувати в своїх інтересах для того, щоб відвернути увагу від питання Криму для легітимізації окупації українського півострова", - вважає Яременко.

Наприклад, раніше віце-прем'єр Олексій Резніков заявляв, що реінтеграція Донбасу займе 25 років.