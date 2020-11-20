Реинтеграция Донбасса рассматривается только в комплексе с Крымом, - замминистра

Вопрос реинтеграции оккупированного Донбасса рассматривается только в комплексе с Крымом. При этом Российская Федерация продолжит отвлекать международное внимание от украинского полуострова.

Об этом заявил замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко, передает сайт ведомства.

По его словам, объединение кейсов Донбасса и Крыма положено в основу структуры министерства.

"Теперь, когда мы говорим об оккупированных территориях, мы рассматриваем комплексно Крым и Донбасс. Именно объединение этих двух кейсов дает нам в будущем преимущество в направлении деоккупации этих территорий", - отметил Яременко.

Он также подчеркнул, что вопрос возвращения Донбасса на повестке дня вместе с Крымом.

"Конечно, это не простой путь, который перед нами впереди. Ведь безопасная реинтеграция Донбасса потребует колоссальных усилий и концентрации ресурсов. РФ будет пытаться это использовать в своих интересах для того, чтобы отвлечь внимание от вопроса Крыма для легитимизации оккупации украинского полуострова", - считает Яременко.

Например, ранее вице-премьер Алексей Резников заявлял, что реинтеграция Донбасса займет 25 лет.