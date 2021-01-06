Реакція світу на ситуацію у Вашингтоні

У столиці США Вашингтоні тривають заворушення на тлі затвердження результатів виборів американського президента. РБК-Україна зібрала реакції світових лідерів на ситуацію в США.
Глава Європарламенту Давид Сассолі закликав поважати демократичний вибір американських виборців.
"Сцени з Капітолію США сьогодні ввечері викликають глибоку стурбованість. Необхідно поважати демократично подані голоси виборців. Ми впевнені, що США забезпечать захист правил демократії", - заявив Сассолі в Twitter.
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон назвав сцени в Конгресі США "ганебними".
"Сполучені Штати виступають за демократію у всьому світі, і зараз життєво важливо, щоб відбулася мирна і впорядкована передача влади", - написав Джонсон в Twitter.
Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас у Twitter заявив, що до таких наслідків могло призвести підбурення з боку президента Дональда Трампа.
"Вороги демократії зрадіють цим незбагненним кадрів з Вашингтона. Підбурюють слова перетворюються в насильницькі дії - на сходах, а тепер і в Капітолії. Зневага до демократичних інститутів призводить до руйнівних наслідків. Трамп і його прихильники повинні нарешті прийняти рішення американського народу і припинити зневажати демократію", - написав Маас.
В Туреччині виступив із заявою, в якій назвав "тривожними" події в США.
"Ми із занепокоєнням стежимо за подіями в США і закликаємо сторони до спокою. Ми віримо, що проблеми завжди будуть вирішуватися в рамках закону і демократії. Туреччина завжди виступала за закон і демократію", - заявив в Twitter спікер парламенту Туреччини Мустафа Сентоп.
При цьому громадянам Туреччини в США рекомендували триматися подалі від людних місць і демонстрацій.
Генеральний секретар Альянсу Йенс Столтенберг заявив, що вибір громадян США необхідно поважати.
"Шокуючі сцени у Вашингтоні. Результати демократичних виборів необхідно поважати", - заявив генсек НАТО.
"Ми засуджуємо напад на будівлі Конгресу США. Насильство - ніколи не рішення. Необхідно відновити громадський порядок, щоб в США відбулася мирна передача влади", - написала глава МЗС Болгарії Катерина Захарієва.
"Занепокоєний подіями у Вашингтоні. Упевнений, що американська демократія впорається з цим викликом. Відновити верховенство права і демократичних процедур потрібно якомога швидше", - заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філліп Шампань зазначив, що Канада "глибоко вражена ситуацією в Вашингтоні".
"Мирна передача влади має фундаментальне значення для демократії - вона повинна тривати і триватиме. Ми уважно стежимо за розвитком подій і подумки з американським народом", - написав Шампань в Twitter.
"Я з занепокоєнням стежу за новинами, які приходять з Капітолія у Вашингтоні. Я впевнений в силі американської демократії. Новий президент
Джо Байден подолає стадію напруги, об'єднавши американський народ ", - заявив Педро Санчес.
"Неймовірні сцени з Вашингтона. Це абсолютно неприйнятна атака на демократію. Тепер на президенті Трампа лежить велика відповідальність покласти цьому край", - заявила прем'єр-міністр Новрегіі Ерна Соберг.
Нагадаємо, сьогодні в Конгресі США повинні були затвердити результати голосування на виборах президента. При цьому прихильники Трампа влаштували масштабну акцію протесту біля Капітолію, яка переросла в сутички з силовиками. Потім демонстранти прорвалися до будівлі Капітолію.