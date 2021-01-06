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Протести в США: Конгрес рахує голоси на тлі мітингу

Новость на русском → Вашингтон, Середа 06 січня 2021 21:38
Протести в США: Конгрес рахує голоси на тлі мітингу Фото: протести в США (GettyImages)
Автор: Игорь Литвиненко

У столиці США Вашингтоні проходить масштабна акція протесту прихильників президента Дональда Трампа, які виступають за перегляд результатів виборів. При цьому в Конгресі триває засідання по затвердженню результатів голосування.

Детальніше про ситуацію у Вашингтоні - в матеріалі РБК-Україна.

Кілька людей прорвалися до будівлі Капітолію. Їх намагаються зупинити поліцейські. Демонстранти б'ють вікна і ламають двері.

В ході протесту між прихильниками Трампа та правоохоронцями спалахнули сутички. Демонстранти намагалися прорватися до будівлі Капітолію. Силовикам довелося застосувати сльозогінний газ. Кілька людей постраждали.

Капітолій США закрили через ескалації ситуації між протестувальниками та правоохоронцями. В будівлі Капітолія неможливо ні зайти, ні вийти, повідомляє кореспондент CNN.

До цього кілька прихильників Трампа змогли прорвати металеві огорожі навколо Капітолію. Деякі з протестувальників змогли дістатися до сходів Капітолію.

Фото: протести в США (GettyImages)

Також двох будівель на території Капітолію почали проводити евакуацію. За інформацією правоохоронців, на їх території виявили непізнані пакети. Після перевірки одну з будівель відкрили.

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