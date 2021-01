Протести в США: Конгрес рахує голоси на тлі мітингу

У столиці США Вашингтоні проходить масштабна акція протесту прихильників президента Дональда Трампа, які виступають за перегляд результатів виборів. При цьому в Конгресі триває засідання по затвердженню результатів голосування.

Детальніше про ситуацію у Вашингтоні - в матеріалі РБК-Україна.

Кілька людей прорвалися до будівлі Капітолію. Їх намагаються зупинити поліцейські. Демонстранти б'ють вікна і ламають двері.

BREAKING: revolution in process as Trump supporters break into the Capitol building, attacking police, breaking windows, and knocking down doors



Full anarchy at this “mostly peaceful” demonstration DC



The people have pushed through & are storming to main chambers pic.twitter.com/NW6VDDNBQw