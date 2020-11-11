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Разумков заразився коронавірусом

Автор: Роман Тверденко

Голова Верховної ради Дмитро Разумков заразився коронавірусом. Спікер відправився на самоізоляцію.

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Про це написав у Facebook.

Він зазначив, що отримав позитивний результат тесту і тепер буде працювати дистанційно.

"Відчуваю себе нормально. Сподіваюся, так буде і далі", - написав Разумков.

Зазначимо, що з 17 по 20 листопада заплановані пленарні засідання Верховної ради. На цьому тижні депутати працювали в комітетах.

Нагадаємо, в понеділок коронавірусом заразилися президент Володимир Зеленський і голова Офісу президента Андрій Єрмак. Обидва вирушили на самоізоляцію.

Також РБК-Україна писало, що в середу Кабмін затвердив введення карантину вихідного дня. Він буде діяти з 00:00 суботи до 00:00 понеділка протягом трьох тижнів. У той же час уряд відмовився від адаптивного карантину і повернуло загальнонаціональні обмеження. Тепер вся територія України опиниться в "помаранчевій зоні" карантину.

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