ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Разумков закрив четверту сесію Ради. Коли нардепи повернуться до роботи

Новость на русском → Україна, П'ятниця 29 січня 2021 13:01
Разумков закрив четверту сесію Ради. Коли нардепи повернуться до роботи Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

У п'ятницю, 29 січня 2021 року, відбулося останнє пленарне засідання четвертої сесії Верховної Ради України. Спікер ВР Дмитро Разумков оголосив про закриття четвертої сесії парламенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

"Чергова п'ята сесія ВРУ 9 скликання почне свою роботу 2 лютого. Четверту сесію Верховної ради України оголошую закритою", - сказав спікер ВР.

Після закриття засідання у залі прозвучав державний гімн.

Нагадаємо, в останній пленарний тиждень четвертої сесії Рада прийняла в другому читанні закон про народовладдя через всеукраїнський референдум.

РБК-Україна також розписало основні моменти цього закону. Референдуми будуть проводитися щодо змін до Конституції, території, з питань загальнодержавного значення і скасування закону або його положень. Референдум за ініціативою народу оголошується президентом на вимогу не менше 3 млн українців.

Крім того, цього тижня парламентарії схвалили створення Бюро економічної безпеки й ліквідацію податкової міліції. Детальніше про відомство, його запуск, фінансуваннячитайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Верховна Рада Дмитро Разумков
NEWS
ЄС назвав ще одну умову для траншу Україні: стосується "Медичних закупівель"
РБК-Українаінформаційне агентство ЄС назвав ще одну умову для траншу Україні: стосується "Медичних закупівель"
DAILY
Вірус радикалізму. Хто протестує проти карантину в Європі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Вірус радикалізму. Хто протестує проти карантину в Європі