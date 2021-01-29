ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Разумков закрыл четвертую сессию Рады. Когда нардепы вернутся к работе

Новина українською → Украина, Пятница 29 января 2021 13:01
Разумков закрыл четвертую сессию Рады. Когда нардепы вернутся к работе Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В пятницу, 29 января 2021 года, состоялось последнее пленарное заседание четвертой сессии Верховной рады Украины. Спикер ВР Дмитрий Разумков объявил о закрытии четвертой сессии парламента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

"Очередная пятая сессия ВРУ 9 созыва начнет свою работу 2 февраля. Четвертую сессию Верховной рады Украины объявляю закрытой", - сказал спикер ВР.

После закрытия заседания в зале прозвучал государственный гимн.

Напомним, в последнюю пленарную неделю четвертой сессии Рада приняла во втором чтении закон о народовластии через всеукраинский референдум.

РБК-Украина также расписало основные моменты этого закона. Референдумы будут проводиться об изменениях в Конституцию, территории, по вопросам общегосударственного значения и отмены закона или его положений. Референдум по инициативе народа объявляется президентом по требованию не менее 3 млн украинцев.

Кроме того, на этой неделе парламентарии одобрили создание Бюро экономической безопасности и ликвидацию налоговой милиции. Подробнее о ведомстве, его запуске, финансировании читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Верховная Рада Дмитрий Разумков
NEWS
ЕС назвал еще одно условие для транша Украине: касается "Медицинских закупок"
РБК-Украинаинформационное агентство ЕС назвал еще одно условие для транша Украине: касается "Медицинских закупок"
DAILY
Вирус радикализма. Кто протестует против карантина в Европе
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Вирус радикализма. Кто протестует против карантина в Европе