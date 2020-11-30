Разумков одужав від COVID-19

Голова Верховної ради Дмитро Разумков здав негативний тест на COVID-19. Він продовжить роботу у звичайному режимі.

Про це Дмитро Разумков повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Добрий ранок! Нарешті знову звичний робочий графік", - написав голова Верховної ради і супроводив допис копією свого тесту на коронавірус, який є негативним.

Нагадаємо, Дмитро Разумков заразився коронавірусом 11 листопада. Тоді він відразу пішов на самоізоляцію та продовжив роботу у дистанційно.

Крім того, 23 листопада президент України Володимир Зеленський одужав від COVID-19 та продовжив роботу у звичайному режимі. Також відомо, що його 9 листопада госпіталізували до елітної лікарні "Феофанія".

Також керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що одужав від COVID-19. Він захворів у один день із Зеленським.